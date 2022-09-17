Fenerbahçe , Avrupa Ligi’nin eleme turlarında Slovacko ve Austria Wien’i geçerek B Grubu’na düşmüştü. Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaka’dan oluşan grup, bizim için ideal görünüyordu. Kupa 2’de ilk iki hafta geride kaldı, SarıLacivertliler şimdiden büyük bir avantaj yakaladı. Temsilcimiz, Batshuayi’nin 90+2’de attığı golle, 1. torba takımı Dinamo Kiev’i 2-1 yenerek başlangıç yapmıştı. Önceki gece ise 2. torbadan gelmesine rağmen favori olarak gösterilen Rennes deplasmanına çıkan Jesus’un ekibi, 2-0 geri düştü. Sarı Lacivertliler buna rağmen pes etmedi, müthiş bir geri dönüşle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Kiev’e şok yaşattılar

2 maçta toplanan 4 puanın ardından fikstür avantajının da etkisiyle artık ipler bizim elimizde. Peş peşe, 4. torbadan gelen ve grubun zayıf halkası olarak görülen AEK Larnaka ile karşılaşacağız. Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi, önceki gece Dinamo Kiev’i deplasmanda yenerek büyük bir şok yaşattı. Bu sonuç, ilk 2 yolumuzu açtı. AEK karşısında 2 maçta 6 puan almak bizim için sürpriz olmaz. Eğer bunu başarırsak, gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atacağız.

Liderlik önemli

Biz AEK ile karşılaşırken, Dinamo Kiev ile de Rennes kozlarını paylaşacak. Fransız ekibinin iyi sonuçlar alması, ilk 2’yi garantilememizi sağlayabilir. Şu an puanı bulunmayan Dinamo Kiev’in Rennes’e çelme takması ise grup liderliğine ulaşmamızın yolunu açabilir. Grup lideri, doğrudan son 16 takım arasına kalacak. 2. takım, Şampiyonlar Ligi’nden gelecek takımlardan biri ile Play-Off oynayacak. 3. olan ekip ise Konferans Ligi’ne geçiş yapacak.

Jorge Jesus için kurala gerek yok!

Süper Lig ’de son dönemde 8+3 yabancı kuralı yeniden tartışılmaya başlandı. Önemli bir kesim, yabancı sayısının tamamen serbest olması görüşünde. Ülkemizde bu tartışmalar devam ederken, Jorge Jesus, Avrupa’da sınırlama olmamasına rağmen Türk futbolculara forma vermeye devam ediyor. Portekizli teknik adam, Rennes karşısında sahaya sürdüğü 11’de Altay Bayındır, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci olmak üzere 4 yerli futbolcuya yer verdi.

Luan Peres'de korkulan olmadı

Rennes karşısında iyi bir futbol sergileyen Brezilyalı savunmacı, Rennes’in ikinci golünde büyük bir şanssızlık yaşamıştı. Luan Peres, Majer’in şutunda topun kaleye girmesini engellemek isterken yan direğe dizini çarptı ve sedyeyle kenara geldi. Fransa’daki bir hastanede 28 yaşındaki stoperin MR’ı çekildi. İlk belirlemelere göre Luan’ın dizinde kırık olmaması, herkese rahat bir nefes aldırdı. Yıldız futbolcunun durumu net olarak İstanbul’daki kontrollerin ardından belli olacak.

Osayi-Samuel adım attırmadı

Jorge Jesus, haftalardır sağ kanat beki olarak Ferdi’yi oynatıyordu. Ancak Portekizli hoca, Rennes’in hücumdaki en etkili silahlarından olan ve süratiyle rakiplerine zor anlar yaşatan Sulemana’yı durdurmak için Osayi Samuel’i kullandı. Nijeryalı yıldız, hocasının bu tercihinin ne kadar doğru olduğunu net bir şekilde gösterdi. Sulemana, Samuel karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Rennes’in genç sol kanat oyuncusu, 65 dakika sahada kalırken sadece 26kez topla buluştu, 12 ikili mücadelenin 7’sini kaybetti. Sulemana şut ve orta denemesinde bulunamadı.