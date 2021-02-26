UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takım
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçları tamamlandı ve turu geçen ekipler belli oldu. Lille, Benfica, Napoli, Leicester City gibi turnuvanın önde gelen takımları saf dışı kalırken milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan yoluna devam eden ekipler arasında yer aldı. İşte 2020-21 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar...
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçları tamamlandı ve turu geçen ekipler belli oldu. Milli oyuncular Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile birlikte yine milli oyuncular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün oynadığı Leicester City ayrıca güçlü kadrosu bulunan Benfica, Napoli, B. Leverkusen, R. Sociedad gibi turnuvanın önde gelen takımları saf dışı kaldı.
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ise yoluna devam eden ekipler arasında yer aldı. İngiltere'den 3 takım, İspanya, İtalya ve Ukrayna'dan 2'şer takım son 16 turuna kaldı.
İşte 2020-21 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar...
Arsenal
Manchester United
Tottenham
Villarreal
Granada
Shakhtar
Dinamo Kiev
Roma
Milan
Ajax
Molde
Rangers
Young Boys
Dinamo Zagreb
Slavia Prag
Olympiakos