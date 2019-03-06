UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın son 16 turu ilk maçları yapılacak

06 Mart 2019, Çarşamba 10:28
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UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu başlıyor

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın son 16 turu ilk maçları yapılacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 14 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.55 Sevilla (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)

20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Benfica (Portekiz)

20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Inter (İtalya)

20.55 Zenit (Rusya) - Villarreal (İspanya)

20.55 Rennes (Fransa) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Valencia (İspanya) - Krasnodar (Rusya)


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