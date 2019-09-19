Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonun ilk haftasında A, B, C, D, E ve F gruplarında TSİ 19.55’te başlayan 12 karşılaşma tamamlandı.
C Grubu’nda yer alan Trabzonspor, başkent Madrid’deki Coliseum Alfonso Perez Stadı’nda konuk olduğu İspanya temsilcisi Getafe’ye 18. dakikada Angel Rodriguez’in golüyle 1-0 yenildi.
Grubun diğer karşılaşmasında ise İsviçre’den Basel, ağırladığı Rusya ekibi Krasnodar’ı 5-0’la geçti.
UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasının ilk haftasında sona eren karşılaşmalar şöyle:
A Grubu:
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg): 3-4
Karabağ (Azerbaycan) - Sevilla (İspanya): 0-3
B Grubu:
Kopenhag (Danimarka) - Lugano (İsviçre): 1-0
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Malmö (İsveç): 1-0
C Grubu:
Basel (İsviçre) - Krasnodar (Rusya): 5-0
Getafe (İspanya) - Trabzonspor (Türkiye): 1-0
D Grubu:
LASK (Avusturya) - Rosenborg (Norveç): 1-0
PSV (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz): 3-2
E Grubu:
Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya): 2-1
Rennes (Fransa) - Celtic (İskoçya): 1-1
F Grubu:
Standard Liege (Belçika) - Vitoria (Portekiz): 2-0
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 0-3