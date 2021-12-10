UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında dün Napoli sahasında Leicester City'yi ağırladı. Eljif Elmas'ın 2 golle yıldızlaştığı maçta Napoli, İngiliz ekibini 3-2 mağlup ederek üst tura çıkmayı başardı. Takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olan Eljif Elmas, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada Eljif Elmas'ın UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildiği duyuruldu.

Ülkemizde Fenerbahçe 'de de forma giyen 22 yaşındaki başarılı futbolcu, Napoli ile bu sezon 22 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.



