Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe 'ye büyük umutlarla transfer olan, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı gösteremeyen İrfan Can Kahveci bu sezon adeta yeniden doğdu.













JORGE JESUS'LA YENİDEN DOĞDU

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal'la birlikte sezonun 2. yarısında müthiş bir seri yakalayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonuna Dünyaca Ünlü teknik adam Jorge Jesus ile başladı.

Yaptığı transferlerle ve oynattığı futbolla büyük beğeni alan Jorge Jesus'un mevcut oyunculara da yaptığı katkı gözle görülür cinsten. Jorge Jesus yönetiminde performansının zirvesine doğru çıkan isimlerden biri de İrfan Can Kahveci. Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde oynadığı oyun ve attığı gollerle İrfan Can, Portekizli teknik direktörün gözdesi olmuş durumda.





Fenerbahçe'de başarılı performansı devam ederken, İrfan Can Kahveci'ye bir onur da UEFA'dan geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından şimdiye kadar atılan en güzel gol belirlendi.





UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta İrfan Can Kahveci'nin uzak mesafeden kaydettiği gol, grup aşamalarının en iyi golü seçildi.

Açıklanan listede yer alan ilk 10 gol şu şekilde;

1. İrfan Can Kahveci (Rennes - Fenerbahçe 2:2, 2. hafta)

2. Guelor Kanga (Kızılyıldız - Ferencvaros 4:1, 3. hafta)

3. Lorenz Assignon (AEK Larnaca 1-2 Rennes, 1. hafta)

4. Enis Bardhi ( Trabzonspor 4-0 Monaco, 4. hafta)

5. Cody Gakpo (Zurich - PSV 1:5, 3. hafta)

6. Omri Altman (AEK Larnaca 3-3 Dinamo Kiev, 5. hafta)

7. Aitor Ruibal (Betis 3-0 HJK, 6. hafta)

8. Joaquín (Betis 3-2 Ludogorets, 2. hafta)

9. Adam Gyurcso (Dinamo Kiev - AEK Larnaca 0:1, 2. hafta)-

10. Albert Gronbek (PSV - Bodo/Glimt 1:1, 1. hafta)



