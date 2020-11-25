Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.
I Grubu'nda çıktığı 3 maçta 3 puan toplayan turnuvadaki tek Türk temsilcisi Demir Grup Sivasspor , Azerbaycan'ın Karabağ takımına konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele, saat 20.55'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.55 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Young Boys (İsviçre)
20.55 Molde (Norveç) - Arsenal (İngiltere)
20.55 Braga (Portekiz) - Leicester City (İngiltere)
20.55 AEK (Yunanistan) - Zorya (Ukrayna)
20.55 Sparta Prag (Çekya) - Celtic (İskoçya)
20.55 Lille (Fransa) - Milan (İtalya)
20.55 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya)
20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Demir Grup Sivasspor
20.55 LASK (Avusturya) - Antwerp (Belçika)
20.55 Wolfsberger (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Feyenoord (Hollanda)
20.55 Slovan Liberec (Slovakya) - Hoffenheim (Almanya)
20.55 Gent (Belçika) - Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Cluj (Romanya) - Roma (İtalya)
23.00 Dundalk (İrlanda) - Rapid Wien (Avusturya)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
23.00 Nice (Fransa) - Slavia Prag (Çekya)
23.00 Standard Liege (Belçika) - Lech Poznan (Polonya)
23.00 Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz)
23.00 PSV (Hollanda) - PAOK (Yunanistan)
23.00 Granada (İspanya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Napoli (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan)
23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan)
AA