UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalan ilk 8 takım belli oldu. Dün tur atlayan Sevilla dışında bugün de Zenit, Arsenal, Dinamo Zagreb, Napoli, Eintracht Frankfurt, Salzburg, Valencia, Villarreal, Benfica, Chelsea, Krosnadar, Rennes, Dynamo Kiev, Slavia Prag, Inter, bir üst tura yükselen takımlar oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu rövanşında, TSİ 20.55’te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Turnuvada Türkiye’yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Rusya’nın Zenit takımına 4. dakikada Magomed Ozdoev, 37. ve 76. dakikalarda Sardar Azmoun’un golleriyle 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertli ekibin tek golünü, 43. dakikada Mehmet Topal kaydetti.

İlk maçını 1-0 kaybeden İngiltere temsilcisi Arsenal ise konuk ettiği Belarus ekibi BATE’yi 4. dakikada Zakhar Volkov (kendi kalesine), 39. dakikada Shkodran Mustafi ve 60. dakikada Sokratis Papastathopoulos’un ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Arsenal’de Mesut Özil, ilk 11’de başladığı karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kaldı.

İsviçre’nin Zürih takımını ilk maçta 3-1’le geçen İtalya temsilcisi Napoli de evinde oynadığı rövanş müsabakasını 43. dakikada Simone Verdi ve 75. dakikada Adam Ounas’ın golleriyle 2-0 kazanarak son 16 takım arasına kaldı.

Zenit, Arsenal ve Napoli’nin yanı sıra Villarreal, Valencia, Eintracht Frankfurt, Salzburg ve Dinamo Zagreb adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Türkiye’yi temsil eden takımlardan Galatasaray, ilk maçta evinde 2-1 kaybettiği Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak turnuvadan elendi.

Deplasmanda İsveç ekibi Malmö’yü 2-1’le geçen İngiltere temsilcisi Chelsea, rövanşında Stamford Bridge Stadı’nda ağırladığı rakibini 55. dakikada Olivier Giroud, 74. dakikada Ross Barkley ve 84. dakikada Callum Hudson-Odoi’nin golleriyle 3-0 yenerek tur atladı. Malmö’de Rasmus Bengtsson, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk karşılaşmada Avustralya ekibi Rapid Wien’i 1-0 yenen İtalya temsilcisi Inter ise evinde oynadığı rövanş mücadelesini 11. dakikada Matias Vecino, 18. dakikada Andrea Ranocchia, 80. dakikada Ivan Perisic ve 87. dakikada Matteo Politano’nun ağları sarsmasıyla 4-0 kazanarak zorlanmadan üst tura kaldı.

Dinamo Kiev, Rennes, Krasnodar ve Slavia Prag UEFA Avrupa Ligi’nde adlarını son 16 turuna yazdıran diğer takımlar oldu.

Tamamlanan maçların sonuçları şöyle:

Arsenal (İngiltere)-BATE (Belarus): 3-0 (0-1)

Villarreal (İspanya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-1 (1-0)

Zenit (Rusya)-Fenerbahçe: 3-1 (0-1)

Valencia (İspanya)-Celtic (İskoçya): 1-0 (2-0)

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 4-1 (2-2)

Napoli (İtalya)-Zürih (İsviçre): 2-0 (3-1)

Salzburg (Avusturya)-Club Brugge (Belçika): 4-0 (1-2)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viktoria Plzen (Çekya): 3-0 (1-2)

Benfica (Portekiz)-Galatasaray: 0-0 (2-1)

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Olympiakos (Yunanistan): 1-0 (2-2)

Real Betis (İspanya)-Rennes (Fransa) : 1-3 (3-3)

Chelsea (İngiltere)-Malmö (İsveç): 3-0 (2-1)

Bayer Leverkusen (Almanya)-Krasnodar (Rusya): 1-1 (0-0)

Genk (Belçika)-Slavia Prag (Çekya): 1-4 (0-0)

Inter (İtalya)-Rapid Wien (Avusturya): 4-0 (1-0)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yüksleen takımların torbaları da belli oldu:

Birinci torba: Chelsea, Napoli, Inter, Arsenal, Sevilla, Benfica, Zenit, Valencia

İkinci torba: Villarreal,Eintracht Frankfurt, RB Salzburg, Dynamo Kiev, Rennes, Krasnodar, Dinamo Zagreb, Slavia Prag