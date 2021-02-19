Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu heyecanı 16 karşılaşmayla devam etti. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester City, Slavia Prag deplasmanından 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Kızılyıldız'ın son dakika golüne engel olamadı ve 90 dakika 2-2 sona erdi. Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'lı Lille ise Ajax'ı konuk etti, son dakika yıkıldı. Baştan sona üstün oynadığı maçta Tagliafico'nun bireysel hatasından golü yiyen Ajax, 87'de Tadic'in penaltısıyla eşitliği yakaladı, 89'da Brobber ile avantajı kaptı.









Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Benfica ile Arsenal 1-1 berabere kaldı. Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta ise Tottenham, deplasmanda Wolfsberger'i 4-1 avladı.

Turnuvada son 16 turuna kalacak takımlar, 24 ve 25 Şubat’taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.









UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maç sonuçları

Dinamo Kiev 1-1 Club Brugge

Real Sociedad 0-4 Manchester United

Wolfsberger 1-4 Tottenham

Olympiakos 4-2 PSV

Slavia Prag 0-0 Leicester City

Young Boy 4-3 Bayer Leverkusen

Kızılyıldız 2-2 Milan

Braga 0-2 Roma

Krasnodar 2-3 Dinamo Zagreb

Lille 1-2 Ajax

Benfica 1-1 Arsenal

Molde 3-3 Hoffenheim

Maccabi Tel-Aviv 0-2 Shakhtar Donetsk

Antwerp 3-4 Rangers

Granada 2-0 Napoli

Salzburg 0-2 Villarreal