UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maç sonuçları
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 32 turunda birbirinden önemli maçlar oynandı. Türk futbolseverlerin gözü ise temsilcilerimizde oldu. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester City, Slavia Prag deplasmanında eşitliği bozamadı. Hakan Çalhanoğlu'lu Milan, Kızılyıldız deplasmanında 90+3'te yıkıldı. Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'lı Lille ise 1-0 öne geçtiği maçta kalesini gole kapatamadı, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. İşte gecenin sonuçları.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu heyecanı 16 karşılaşmayla devam etti. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester City, Slavia Prag deplasmanından 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Kızılyıldız'ın son dakika golüne engel olamadı ve 90 dakika 2-2 sona erdi. Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'lı Lille ise Ajax'ı konuk etti, son dakika yıkıldı. Baştan sona üstün oynadığı maçta Tagliafico'nun bireysel hatasından golü yiyen Ajax, 87'de Tadic'in penaltısıyla eşitliği yakaladı, 89'da Brobber ile avantajı kaptı.
https://www.instagram.com/p/CLch82tA2Be/
Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Benfica ile Arsenal 1-1 berabere kaldı. Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta ise Tottenham, deplasmanda Wolfsberger'i 4-1 avladı.
Turnuvada son 16 turuna kalacak takımlar, 24 ve 25 Şubat’taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1362472625721798665
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maç sonuçları
Dinamo Kiev 1-1 Club Brugge
Real Sociedad 0-4 Manchester United
Wolfsberger 1-4 Tottenham
Olympiakos 4-2 PSV
Slavia Prag 0-0 Leicester City
Young Boy 4-3 Bayer Leverkusen
Kızılyıldız 2-2 Milan
Braga 0-2 Roma
Krasnodar 2-3 Dinamo Zagreb
Lille 1-2 Ajax
Benfica 1-1 Arsenal
Molde 3-3 Hoffenheim
Maccabi Tel-Aviv 0-2 Shakhtar Donetsk
Antwerp 3-4 Rangers
Granada 2-0 Napoli
Salzburg 0-2 Villarreal