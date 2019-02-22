UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Seribaşı uygulamasının olmadığı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da birbiri ile eşleşti.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Chelsea - Dinamo Kiev

Eintracht Frankfurt - İnter

Dinamo Zagreb - Benfica

Napoli - Salzburg

Valencia - Krasnodar

Sevilla - Slavia Prag

Arsenal - Rennes

Zenit - Villarreal

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



