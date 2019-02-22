UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Kupa ikideki ilk karşılaşmalar 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta oynanacak. Galatasaray'ı eleyen Benfica, Dinamo Zagreb ile eşleşirken Fenerbahçe'yi eleyen Zenit'in rakibi ise Villarreal oldu.
Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Seribaşı uygulamasının olmadığı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da birbiri ile eşleşti.
UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Chelsea - Dinamo Kiev
Eintracht Frankfurt - İnter
Dinamo Zagreb - Benfica
Napoli - Salzburg
Valencia - Krasnodar
Sevilla - Slavia Prag
Arsenal - Rennes
Zenit - Villarreal
Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta yapılacak.
Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.