UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda 5 maç oynandı

UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonu ön eleme turunda 5 maç oynandı. B36 Torshavn, Runavik, Iskra, Glentoran ve Coleraine 1. eleme turuna yükseldi.

20 Ağustos 2020, Perşembe 23:58 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda 5 maç oynandı

UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonu ön eleme turunda 5 maç oynandı. Tek karşılaşma üzerinden yapılan eşleşmeler sonucu B36 Torshavn, Runavik, Iskra, Glentoran ve Coleraine tur atladı.

Sonuçlar söyle:

Saint Joseph’s (Cebelitarık) - B36 Torshavn (Faroe Adaları): 1-2

Runavik (Faroe Adaları) - Barry Town United (Galler): 5-1

Santa Coloma (Andorra) - Iskra (Karadağ): 0-0 (penaltılarda 3-4)

Glentoran (Kuzey İrlanda) - HB Torshavn (Faroe Adaları): 1-0

Coleraine (Kuzey İrlanda) - La Fiorita (San Marino): 1-0

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