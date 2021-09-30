Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 8 grupta 16 karşılaşma yapılacak.

D Grubu'ndaki ilk mücadelesinden bir puanla ayrılan Fenerbahçe , 19.45'te Yunaninstan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.

E Grubu'na galibiyetle başlayan Galatasaray ise TSİ 22.00'de milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği Fransız ekibi Olimpik Marsilya'ya konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki butün karşılaşmalar Exxen platformu üzerinden yayınlanacak.

19.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka)

19.45 Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)

19.45 Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa)

19.45 Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda)

19.45 Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere)

19.45 Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya)

19.45 Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan)

19.45 Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

22.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray

22.00 Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

22.00 Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya)

22.00 Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya)

Exxen indir, Exxen Google Play ve Exxen Apple Store nasıl indirilir?

İnternet kullanıcılarının merak ettiği sorulardan biri de Exxen nasıl indirebilirim? Exxen nasıl download yapılır? Exxen apk var mı? oldu. Bilgisayarlarımızdan www.exxen.com yazarak izleyebileceğimiz Exxen iOS uygulaması bulunuyor. Exxen, iPhone ve tabletlere indirmek isteyen kullanıcılar, telefonlarındaki App Store uygulamasına 'exxen' yazarak exxen uygulamasını indirebilir. Android kullanıcıları Google Play'e Exxen yazıp Exxen uygulamasını edinebiliyor.