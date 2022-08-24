UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Uefa Avrupa Ligi play-off turunda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor rövanş maçları için sahaya çıkacak. Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında perşembe günü saat 20.00'de Avusturya ekibi Austria Wien'i ağırlayacak. Ayrıca Demir Grup Sivasspor ise İsveç'te 3-1 yenildiği Malmö'yü aynı saatte sahasında konuk edecek.

Turu geçen takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.

Fenerbahçe - Austuria Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kadıköy Ülker Stadı'nda perşembe günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

Sivasspor - Malmö maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak.

Play-off turu rövanş maçları programı şöyle:

19.00 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dnipro (Ukrayna) (2-1)

19.00 Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-1)

19.30 Silkeborg (Danimarka) - HJK Helsinki (Finlandiya) (0-1)

20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Gent (Belçika) (2-0)

20.00 Fenerbahçe (Türkiye) - Austria Wien (Avusturya) (2-0)

20.00 Demir Grup Sivasspor (Türkiye) - Malmö (İsveç) (1-3)

20.00 Sheriff (Moldova) - Pyunik (Ermenistan) (0-0)

22.00 Hearts (İskoçya) - Zürih (İsviçre) (1-2)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Ferencvaros (Macaristan) (0-4)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) (1-1)