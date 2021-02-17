UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu, son 32 turundaki 16 karşılaşmayla devam edecek. Turnuvada son 16 turuna kalacak takımlar, 24 ve 25 Şubat’taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

18 Şubat Perşembe

20.55 Real Sociedad (İspanya) - Manchester United (İngiltere) beIN MAX 1

20.55 Wolfsberger (Almanya) - Tottenham (İngiltere) beIN MAX 2

20.55 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda) beIN Connect

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Leicester City (İngiltere) beIN Sports 2

20.55 Young Boys (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya) beIN Connect

20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Milan (İtalya) beIN Sports 1

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika) beIN Connect

20.55 Braga (Portekiz) - Roma (İtalya) beIN Connect

20.55 Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) beIN Connect

23.00 Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda) beIN Sports 1

23.00 Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere) beIN Sports 2

23.00 Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya) beIN Connect

23.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) beIN Connect

23.00 Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya) beIN Connect

23.00 Granada (İspanya) - Napoli (İtalya) beIN MAX 1

23.00 Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya) beIN MAX 2