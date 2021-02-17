UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 32 turunda birbirinden önemli maçlar oynanacak. Türk futbolcularının gözü ise temsilcilerimizde olacak. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester City, Slavia Prag, Hakan Çalhanoğlu'lu Milan, Kızılyıldız deplasmanına gidecek. Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'lı Lille ise Ajax'ı konuk edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu, son 32 turundaki 16 karşılaşmayla devam edecek. Turnuvada son 16 turuna kalacak takımlar, 24 ve 25 Şubat’taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
18 Şubat Perşembe
20.55 Real Sociedad (İspanya) - Manchester United (İngiltere) beIN MAX 1
20.55 Wolfsberger (Almanya) - Tottenham (İngiltere) beIN MAX 2
20.55 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda) beIN Connect
20.55 Slavia Prag (Çekya) - Leicester City (İngiltere) beIN Sports 2
20.55 Young Boys (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya) beIN Connect
20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Milan (İtalya) beIN Sports 1
20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika) beIN Connect
20.55 Braga (Portekiz) - Roma (İtalya) beIN Connect
20.55 Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) beIN Connect
23.00 Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda) beIN Sports 1
23.00 Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere) beIN Sports 2
23.00 Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya) beIN Connect
23.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) beIN Connect
23.00 Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya) beIN Connect
23.00 Granada (İspanya) - Napoli (İtalya) beIN MAX 1
23.00 Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya) beIN MAX 2