EFA Avrupa Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.

Temsilcilerimizin de Avrupa Ligi'nde sahneye çıkacağı bu akşam, 8 grupta toplam 15 karşılaşma oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına bugün başlayacak temsilcimiz Galatasaray , E Grubu'nda İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek.

D Grubu'nda yer alan bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.









Exxenspor üyelik paketleri ve ücretleri nedir?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Tüm karşılaşmalar Exxen yayın platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maçların canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:

15 Eylül Çarşamba:

Spartak Moskova 0 - 1 Legia Varşova

Bugün:

19.45 Galatasaray - Lazio (İtalya)

19.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa)

19.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz)

19.45 Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan)

19.45 Real Betis (İspanya)- Celtic (İskoçya)

19.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)

19.45 Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika)

19.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere)

22.00 Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya)

22.00 Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa)

22.00 Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya)

22.00 PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya)

22.00 Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe