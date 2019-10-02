UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? Futbol severler bu sorunun cevaplarını bekliyor... Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un mücadele ettiği Avrupa Ligi gruplarının ikinci haftasında yarın 24 karşılaşma oynanacak. İşte maçların kanalları ve yayın bilgisi detayları...
UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci hafta maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.
İkinci haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da İngiltere'nin Wolverhampton ekibini ağırlayacak. İki müsabaka da saat 19.55'te başlayacak.
Trabzonspor ise C Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'nin Basel takımını saat 22.00'de konuk edecek.
UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
17.50 Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan) (beIN SPORTS 2)
19.55 Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya) (Yayın yok)
19.55 Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz) (beın Connect)
19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya) (Yayın yok)
19.55 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan) (Yayın yok)
19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)(Yayın yok)
19.55 Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika)(Yayın yok)
19.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Borussia Mönchengladbach (beIN SPORTS 2)
19.55 Wolfsberger (Avusturya) - Roma (İtalya) (beIN MAX 1)
19.55 Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere)(beIN SPORTS 1)
19.55 Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya)(beın Connect)
19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere) (beIN MAX 2)
22.00 Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)(Yayın yok)
22.00 Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan)(Yayın yok)
22.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)(Yayın yok)
22.00 Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna)(Yayın yok)
22.00 Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre)(beIN SPORTS 1)
22.00 Krasnodar (Rusya) - Getafe (İspanya)(beIN SPORTS 2)
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya)(Yayın yok)
22.00 Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda)(beın Connect)
22.00 Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya)(Yayın yok)
22.00 Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa)(beIN MAX 2)
22.00 Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika)(beIN MAX 1)
22.00 Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya)(Yayın yok)