UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanacak. Turnuvada çeyrek final eşleşmelerinin ilk ayağı yarın oynanacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçların yayın bilgileri haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan oynanacak çeyrek final maçlarıyla devam edecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi’nde yarın çeyrek final eşleşmelerinin ilk ayağı oynanacak.
Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri 18 Nisan Perşembe günü yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?
22.00 Arsenal -Napoli (beINSPORTS1)
22.00 Benfica - Eintracht Frankfurt (beINSPORTS4)
22.00 Slavia Prag - Chelsea (beINSPORTS2)
22.00 Villarreal - Valencia (beINMAX1)