UEFA Avrupa Ligi’nde 2020-2021 sezonu grup aşaması kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Kuralarda 48 takım 4’erli 12 gruba ayrıldı. Grup müsabakaları 22 Ekim'de başlayacak, 10 Aralık'ta sona erecek. Final ise 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

İŞTE SİVASSPOR'UN RAKİPLERİ

Bu sene Avrupa Ligi’nde Türkiye’den sadece Sivasspor mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar, I Grubu’nda İspanya'dan Villarreal, Azerbaycan'dan Karabağ ve İsrail'den Maccabi Tel Aviv ile aynı grupta yer aldı.

MİLLİLER BİRBİRİNE RAKİP

UEFA Avrupa Ligi kuralarında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile aynı grupta yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi’nde oluşan grup kuraları şöyle:

A Grubu: Roma, Young Boys, CFR Cluj, CSKA Sofia

B Grubu: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk

C Grubu: Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beer-Sheva, Nice

D Grubu: Benfica, Standard Liege, Rangers, Lech Poznan

E Grubu: PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonoia

F Grubu: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka

G Grubu: Braga, Leicester City, AEK, Zorya Luhansk

H Grubu: Celtic, Sparta Prag, Milan, Lille

I Grubu: Villarreal, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor

J Grubu: Tottenham, Ludogorets, LASK, Royal Antwerp

K Grubu: CSKA Moskova, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Wolfsberger AC

L Grubu: Gent, Kızılyıldız, Hoffenheim, Liberec



