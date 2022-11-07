UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi kim olacak?
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin grup lideri olarak çıktığı UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi günü bugün... Play-off turunu geçen takımlardan biriyle eşleşecek olan sarı-lacivertlilerin gözü kura çekiminde olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi bugün Nyon'da gerçekleştirilecek. Saat 15:00'de yapılacak kura çekiminde play-off turunda yer alan takımların eşleşmeleri belli olacak.
DEVLER LİGİ'NDEN GELENLERLE AVRUPA LİGİ 3.LERİ EŞLEŞECEK
Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü olarak tamamlayan sekiz takım ile Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan sekiz takım birbiriyle eşleşecek.
FENERBAHÇE LİDER ÇIKTI
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes, AEK Larnaca ve Dinamo Kiev ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe , 4 galibiyet, 2 beraberlik ile grubunu tamamladı. Grup aşamasında bileği bükülmeyen sarı-lacivertli ekip 14 puan toplama başarısı gösterdi. Fenerbahçe bu süreçte 13 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü. Namağlup lider turlayan Fenerbahçe, 14 puan toplarken Avrupa kupalarında çıktığı son 10 maçı kaybetmeyerek kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.
İlgili Haberler
F.BAHÇE BU TURU BAY GEÇECEK
Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3'üncü sırada bitiren takımlar ile Avrupa Ligi'nde gruplarını 2'nci sırada bitiren takımların eşleşmelerinde tur atlayan takımlar, Fenerbahçe ile son 16 turunda eşleşebilecek.
BU TURU GEÇEN BİR TAKIM FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLACAK
Bu turu geçen takımlar aralarında temsilcimiz Fenerbahçe'nin olduğu son 16 turundaki rakipleriyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'un ilk maçları 16 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat'ta oynanacak.
FENERBAHÇE'NİN BİR SONRAKİ TURDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ
AVRUPA LİGİ GRUP İKİNCİLERİ
PSV Eindhoven
Rennes
Roma
Union Berlin
Manchester United
Midtjylland
Nantes
Monaco
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP ÜÇÜNCÜLERİ
Ajax
Bayer Leverkusen
Barcelona
Sporting CP
Salzburg
Shakhtar Donetsk
Sevilla
Juventus
PLAY-OFF TURUNU GEÇEN TAKIMLARI BEKLEYEN RAKİPLER
Fenerbahçe
Arsenal
Real Betis
Union Saint-Gilloise
Real Sociedad
Feyenoord
Freiburg
Ferençvaroş
FİNAL BUDAPEŞTE'DE
2022/23 Avrupa Ligi finali 31 Mayıs 2023 tarihinde Budapeşte'nin 65 bin kapasiteli stadyumu Puskás Aréna'da oynanacak. Kazanan takım kendi ülkesinde hak kazanamasa dahi 2023/24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele edecek.