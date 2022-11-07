UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi bugün Nyon'da gerçekleştirilecek. Saat 15:00'de yapılacak kura çekiminde play-off turunda yer alan takımların eşleşmeleri belli olacak.





DEVLER LİGİ'NDEN GELENLERLE AVRUPA LİGİ 3.LERİ EŞLEŞECEK

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü olarak tamamlayan sekiz takım ile Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan sekiz takım birbiriyle eşleşecek.

FENERBAHÇE LİDER ÇIKTI

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes, AEK Larnaca ve Dinamo Kiev ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe , 4 galibiyet, 2 beraberlik ile grubunu tamamladı. Grup aşamasında bileği bükülmeyen sarı-lacivertli ekip 14 puan toplama başarısı gösterdi. Fenerbahçe bu süreçte 13 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü. Namağlup lider turlayan Fenerbahçe, 14 puan toplarken Avrupa kupalarında çıktığı son 10 maçı kaybetmeyerek kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.

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F.BAHÇE BU TURU BAY GEÇECEK

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3'üncü sırada bitiren takımlar ile Avrupa Ligi'nde gruplarını 2'nci sırada bitiren takımların eşleşmelerinde tur atlayan takımlar, Fenerbahçe ile son 16 turunda eşleşebilecek.

BU TURU GEÇEN BİR TAKIM FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLACAK

Bu turu geçen takımlar aralarında temsilcimiz Fenerbahçe'nin olduğu son 16 turundaki rakipleriyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'un ilk maçları 16 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat'ta oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN BİR SONRAKİ TURDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

AVRUPA LİGİ GRUP İKİNCİLERİ

PSV Eindhoven

Rennes

Roma

Union Berlin

Manchester United

Midtjylland

Nantes

Monaco

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP ÜÇÜNCÜLERİ

Ajax

Bayer Leverkusen

Barcelona

Sporting CP

Salzburg

Shakhtar Donetsk

Sevilla

Juventus

PLAY-OFF TURUNU GEÇEN TAKIMLARI BEKLEYEN RAKİPLER

Fenerbahçe

Arsenal

Real Betis

Union Saint-Gilloise

Real Sociedad

Feyenoord

Freiburg

Ferençvaroş

FİNAL BUDAPEŞTE'DE

2022/23 Avrupa Ligi finali 31 Mayıs 2023 tarihinde Budapeşte'nin 65 bin kapasiteli stadyumu Puskás Aréna'da oynanacak. Kazanan takım kendi ülkesinde hak kazanamasa dahi 2023/24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele edecek.



