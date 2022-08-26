UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri
Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalmıştı. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien'i eleyerek gruplara adını yazdırdı. Sarı-Lacivertli takım, son oynanan maçların ardından 3. torbaya yükseldi. Bu arada Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve kura çekiminin yayın bilgisi haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların ardından bu sene Fenerbahçe ile Trabzonspor 'un gruplarda ülkemizi temsil etmesi kesinleşti.
Sarı-lacivertliler, Austria Wien'i eleyerek adını gruplara yazdırırken bordo-mavililer ise Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda ettiği için yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.
FENERBAHÇE'YE TORBA MÜJDESİ
UEFA'da 14 bin 500 puana sahip olan Fenerbahçe, play-off turları öncesinde 4. torbada yer alıyordu. Ancak daha yüksek puana sahip olan Gent'in Omonia Nicosia'ya elenmesiyle birlikte 3. torbaya yükseldi.
TRABZONSPOR 4. TORBADA
Trabzonspor ise sahip olduğu 5 bin 500 puanla kura çekimine 4. torbadan girecek.
İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE TORBALARI BELLİ OLAN TAKIMLAR
1. Torba: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos
2. Torba: Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.
3. Torba: Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.
4. Torba: Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.
MUHTEMEL RAKİPLER
Fenerbahçe, 3. torbada yer aldığı için 1, 2 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.
Trabzonspor ise 1, 2 ve 3. torbadaki birer takımla gruplarını oluşturacak.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü saat 14:00'te İstanbul'da yapılacak. Kura çekimi, EXXEN ve UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.
GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.