Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 28 Şubat Cuma günü yapılacak. Sporting Lizbon'u ikinci maçta 4-1 yenen Başakşehir'in rakibi de bu kura çekimi sonrası belli olacak. Başakşehir'in muhtemel rakipleri ve detaylar haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, 28 Şubat Cuma günü TSİ 15.00'te başlayacak. beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca kura çekimi detayları fanatik.com.tr'de...

Başakşehir'in muhtemel rakipleri...

Basel, LASK Linz, Wolfsburg, Bayer Leverkusen, Wolverhampton, Roma...

Son 32 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Sporting Lizbon'u 4-1 ile eleyen Medipol Başakşehir de kuraya katılacak.

Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.