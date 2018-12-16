Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli ikinci organizasyonu Avrupa Ligi’nde son 32 Turu’nun eşleşmeşleri bugün belli olacak. Akhisar ve Beşiktaş’ın grup aşamasında veda ettiği Avrupa Ligi’nde ülkemizi Fenerbahçe ve Şampiyonlar Ligi’nden gelen Galatasaray temsil ediyor. Her iki takımımız da kuraya seribaşı olmayan takımlar arasından katılacak. Seribaşı olanlar, seribaşı olmayanlarla son 16 Turu’na kalmak için mücadele edecek. Ancak kurallar gereği aynı ülke takımları ve aynı grupta yer alan ekipler, birbirleriyle eşleşmeyecek.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yer aldığı Avrupa Ligi’ndeki son 32 turu kura çekimi ise TSİ 15.00’te gerçekleştirilecek. Kura çekimi beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca detayları aynı anda fanatik.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Galatasaray ve Fenerbahçe ikinci torbada

Avrupa Ligi’nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi’nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, ikinci torbadan girecek.

Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

1. torba: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Eintracht Frankfurt (Almanya), Genk (Belçika), Inter (İtalya), Napoli (İtalya), Real Betis (İspanya), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya), Valencia (İspanya), Villarreal (İspanya), Zenit (Rusya)

2. torba: Fenerbahçe, Galatasaray, BATE (Belarus), Celtic (İskoçya), Club Brugge (Belçika), Krasnodar (Rusya), Lazio (İtalya), Malmö (İsveç), Olympiakos (Yunanistan), Rapid Wien (Avusturya), Rennes (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Slavia Prag (Çekya), Viktoria Plzen (Çekya), Zürih (İsviçre)