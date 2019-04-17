UEFA Avrupa Ligi hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final rövanş mücadelelerinde yarın oynanacak 4 maç sonrası yarı finalistler belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar fanatik.com.tr'de...

17 Nisan 2019, Çarşamba 11:04
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UEFA Avrupa Ligi hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final biletlerinin sahipleri yarın oynanacak 4 mücadele sonunda belli olacak. Avrupa’nın iki numaralı futbol organizasyonu kabul edilen UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş mücadelelerinde Chelsea - Slavia Prag (1-0), Eintracht Frankfurt - Benfica (2-4), Napoli - Arsenal (0-2) ve Valencia - Villarreal (3-1) maçları oynanacak. 

Çeyrek final kura çekimde belirlenen yarı final eşleşmelerinde de Chelsea-Slavia Prag turunun galibi ile Eintracht Frankfurt - Benfica mücadelesinin galibi karşılaşacak. Napoli - Arsenal turunun kazananı ile Valencia-Villarreal eşleşmesinin galibi yarı finalde karşılaşacak bir diğer eşleşme olacak. 

Çeyrek final rövanş mücadeleleri yarın TSİ 22.00’de oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi hangi kanalda, saat kaçta?

22:00 Chelsea - Slavia Prag (beIN SPORTS 2)

22:00 E.Frankfurt - Benfica (beIN MAX 1)

22:00 Napoli - Arsenal (beIN SPORTS 1)

22:00 Valencia - Villarreal (beIN MAX 2)

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