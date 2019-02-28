UEFA Avrupa Ligi finalinin biletleri satışa çıkıyor!
Bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliği yapacağı UEFA Avrupa Ligi finalinin biletleri satışa çıkıyor. Futbolseverler, 30 ile 140 euro arasında değişen ücretlerle dev mücadeleyi yerinden izleyebilecek.
Bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliği yapacağı UEFA Avrupa Ligi finalinin biletleri 7 Mart Perşembe günü TSİ 16.00'dan itibaren satışa sunulacak.
Futbolseverler, dev finalin biletlerini 21 Mart TSİ 16.00'ya kadar UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden alabilecek. Satışa sunulacak olan 37 bin 500 biletin fiyatları ise şu şekilde:
Kategori 4: 30 euro
Kategori 3: 50 euro
Kategori 2: 90 euro
Kategori 1: 140 euro
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler