UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, iki büyük İngiliz devi son hazırlıklarını yapıyor. Avrupa Ligi 2018-19 finali bu yıl, ilk kez bir Türk firması olan HD Protek’in canlı yayın araçları ile dünyaya aktarılacak.

İngiliz ekipleri Chelsea ve Arsenal’in kupayı müzelerine götürebilmek için kıyasıya mücadele edeceği bu karşılaşmayı, HD Protek UHD (4K) ve HD formatlarında tüm dünyaya servis edecek. Örümcek kamera, ultra slow motion gibi özel kamera sistemleri kullanılacağı bu dev mücadelede, toplam 36 kamera kullanılacak. Böyle bir organizasyonu gerçekleştirmek için, pek çok iş ortağını çatısı altında toplayarak çalışma yürüten HD Protek daha öncede, Türkiye’de yapılan, 2013 FIFA 20 Yaş Altı (U20) Dünya Kupası Finalleri’nin de canlı yayınını gerçekleştirmişti.

Uluslararası bir finalde ilk kez VAR sisteminin kullanılacağı, heyecan ve adrenalinin doruklarda yaşanılacağı bu özel karşılaşma için kendi yayınlarını yapmak üzere dünyanın dört bir yanından yayıncı kuruluşlar şu an Bakü’de maçın başlamasını bekliyor.



