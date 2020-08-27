UEFA Avrupa Ligi keyfi Misli.com'da bir başka... Birbirinden çekişmeli maçların kesintisiz CANLI YAYINLARI Misli.com'da olacak! Karşılaşmalar öncesi en doğru bilgileri Misli.com yazarlarından alabilir, kazancınıza kazanç katabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, ön eleme maçlarıyla yeniden başlıyor!

Birbirinden çekişmeli 43 maç iddaa bülteninde yerini almış durumda, karşılaşmalar hakkında en doğru bilgileri ise Misli.com yazarlarından alabilirsiniz...

- Emrah Çetin: Azerbaycan'da sezon olduğu gibi tescil edilince 4.sıradaki Sumgayit FK da kupa kontenjanından Avrupa Ligi vizesi almayı başardı.

- Halil İbrahim Ağış: Slovenya ekibi NK Olimpija Ljubljana, ülkesinin en güçlü ekiplerinin başında geliyor. Geçen sezonu 2. sırada bitirip bu kupaya katılma hakkı kazandılar. Ayrıca geçen hafta sonu başlayan lig mücadelesi bu tur mücadelesinden dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

- Halil Demirkan: Dunanjska Streda, Slovakya Ligi'nde henüz kayıp yaşamadı ve formda. Gollü mücadelelere imza atıyor.

- Cengiz İzmitli: İskoçya Premiership'te geçtiğimiz sezon yarıda kalan ligi Celtic ve Rangers'ın arkasında bitiren Motherwell, 5 haftası geride kalan yeni sezonun ise hayal kırıklığı oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde CANLI YAYIN keyfi de Misli.com'da olacak!

Azerbaycan'dan Litvanya'ya, İzlanda'dan İskoçya'ya, tam 10 karşılaşma kesintisiz CANLI YAYIN'da...

İşte CANLI yayınlanacak maçlar...

19:00 Sumgayit FK - FK Shkendija

19:30 Fehervar FC - Bohemians Dublin

19:30 NK Olimpija Ljubljana - Vikingur Reykjavik

20:00 Vilnius FK Zalgiris - Paide Linnameeskond

20:00 Keshla FK - KF Laci

20:15 FH Hafnarfjordur - FC DAC 1904 Dunajska Streda

21:00 Valletta - Bala Town FC

21:00 B36 Torshavn - FCI Levadia Tallinn

21:45 Motherwell FC - Glentoran FC

21:45 NK Maribor - Coleraine FC