UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş heyecanı oynanan 16 maçla sona erdi. Şimdi gözler UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kura çekiminde.

Son oynanan maçların ardından Chelsea, Napoli, Valencia, Arsenal, Villarreal, Slavia Prag, Eintracht Frankfurt ve Benfica bir üst tura yükseldi. Çeyrek final karşılaşmaları 11 ve 18 Nisan’da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimi saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimleri bugün gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 14.00'te Şampiyonlar Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Organizasyonda kura çekiminde aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek. Kura çekimi beIN SPORTS HABER'den canlı yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finalin ilk maçları 11 Nisan'da, rövanşları ise 18 Nisan'da yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu sonuçları

Krasnodar: 1 - Valencia: 1 İlk maç: (1-2)

Salzburg: 3 - Napoli: 1 İlk maç: (0-3)

Dinamo Kiev: 0 - Chelsea: 5 İlk maç: (0-3)

Villarreal: 2 - Zenit: 1 İlk maç: (3-1)

Arsenal: 3 - Rennes: 0 İlk maç (1-3)

Inter: 0 - E. Frankfurt: 1 İlk maç (0-0)

Slavia Prag: 4 (Çekya) - Sevilla: 3 İlk maç (2-2) (Uzatmalar)

Benfica: 3 - Dinamo Zagreb: 0 İlk maç (0-1) (Uzatmalar)