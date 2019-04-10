UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşandı.Turnuvada çeyrek final eşleşmelerinin ilk ayağı oynandı. İşte gecede alınan tüm sonuçlar...

10 Nisan 2019, Çarşamba 12:41 Son Güncelleme:
- A +
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam etti. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final eşleşmelerinin ilk ayağı oynanan 4 maçla geçildi.

Londra'da oynanan maçta Arsenal, Napoli'yi 2-0 skorla geçerken, Galatasaray'ı eleyen Benfica, güçlü Eintracht Frankfurt'u sahasında 4-2 mağlup etti.

Miroslav Stoch'un forma giydiği Slavia Prag, sahasında Chelsea'ya 1-0 mağlup olup tur şansını zora sokarken, Valencia 90. dakikadan sonra iki gol bulduğu maçta deplasmanda Villareal'i 3-1 yenerek tur bileti için müthiş bir avantaj sağladı.

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları:

Arsenal -Napoli: 2-0

Benfica - Eintracht Frankfurt: 4-2

Slavia Prag - Chelsea: 0-1

Villarreal - Valencia: 1-3

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.