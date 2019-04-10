UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam etti. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final eşleşmelerinin ilk ayağı oynanan 4 maçla geçildi.
Londra'da oynanan maçta Arsenal, Napoli'yi 2-0 skorla geçerken, Galatasaray'ı eleyen Benfica, güçlü Eintracht Frankfurt'u sahasında 4-2 mağlup etti.
Miroslav Stoch'un forma giydiği Slavia Prag, sahasında Chelsea'ya 1-0 mağlup olup tur şansını zora sokarken, Valencia 90. dakikadan sonra iki gol bulduğu maçta deplasmanda Villareal'i 3-1 yenerek tur bileti için müthiş bir avantaj sağladı.
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları:
Arsenal -Napoli: 2-0
Benfica - Eintracht Frankfurt: 4-2
Slavia Prag - Chelsea: 0-1
Villarreal - Valencia: 1-3