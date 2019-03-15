UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimi yapıldı. Çeyrek final karşılaşmaları 11 ve 18 Nisan’da oynanacak.

15 Mart 2019, Cuma 11:22 Son Güncelleme:
- A +
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimi yapıldı. Ayrıca yarı finalde eşleşecek takımlar da belli oldu. Çeyrek final karşılaşmaları 11 ve 18 Nisan’da oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK EŞLEŞMELERİ...

NAPOLİ - ARSENAL

VILLARREAL - VALENCIA

BENFICA - EINTRACHT FRANKFURT

SLAVIA PRAG - CHELSEA

(Napoli Arsenal eşleşmesinin galibi yarı finalde Vıllarreal Valencia'nın galibi ile karşılaşacak.)

(Slavia Prag - Chelsa eşleşmesinin galibi de yarı finalde Benfica - Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek)

Çeyrek final karşılaşmaları 11 ve 18 Nisan’da oynanacak.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.