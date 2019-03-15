UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimi yapıldı. Ayrıca yarı finalde eşleşecek takımlar da belli oldu. Çeyrek final karşılaşmaları 11 ve 18 Nisan’da oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK EŞLEŞMELERİ...
NAPOLİ - ARSENAL
VILLARREAL - VALENCIA
BENFICA - EINTRACHT FRANKFURT
SLAVIA PRAG - CHELSEA
(Napoli Arsenal eşleşmesinin galibi yarı finalde Vıllarreal Valencia'nın galibi ile karşılaşacak.)
(Slavia Prag - Chelsa eşleşmesinin galibi de yarı finalde Benfica - Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek)
Çeyrek final karşılaşmaları 11 ve 18 Nisan’da oynanacak.