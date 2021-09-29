UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2. hafta maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 8 grupta 16 karşılaşma yapılacak. D Grubu’ndaki ilk mücadelesinden bir puanla ayrılan Fenerbahçe , 19.45’te Yunaninstan’ın Olympiakos takımını ağırlayacak. E Grubu’na galibiyetle başlayan Galatasaray ise TSİ 22.00’de milli futbolcu Cengiz Ünder’in de forma giydiği Fransız ekibi Olimpik Marsilya’ya konuk olacak. Tüm maçlar Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka)

19.45 Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)

19.45 Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa)

19.45 Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda)

19.45 Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere)

19.45 Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya)

19.45 Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan)

19.45 Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

22.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray

22.00 Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

22.00 Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya)

22.00 Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya)

ANKARA (AA)