Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının A, B, E, F, G ve H gruplarında ilk hafta karşılaşmaları oynandı. Günün öne çıkan G Grubu mücadelesinde Rennes ile Tottenham 2-2 berabere kaldı. Tottenham’ın gollerini 11. dakikada kendi kalesine Loic Bade ve 76. dakikada Pierre-Emile Hojbjerg, Rennes’in gollerini 23. dakikada Flavien Tait ve 72. dakikada Gaetan Laborde attı.

Ligin ilk haftasında TSİ 17.30 ve 19.45’te yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

HJK Helsinki (Finlandiya) - LASK (Avusturya): 0-2

Flora (Estonya) - Gent (Belçika): 0-1

Slavia Prag (Çekya) - Union Berlin (Almanya): 3-1

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - PAOK (Yunanistan): 0-2

Slovan Bratislava (Slovakya) - Kopenhag (Danimarka): 1-3

Mura (Slovenya) - Vitesse (Hollanda): 0-2

Rennes (Fransa) - Tottenham (İngiltere): 2-2

Kairat (Kazakistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Karabağ (Azerbaycan) - Basel (İsviçre): 0-0

AA