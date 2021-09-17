UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ilk hafta maçları tamamlandı. Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının B, C ve D gruplarında 5 maç oynandı.

Ligin ilk haftasında TSİ 22.00’de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi) - Partizan (Sırbistan): 0-2

Roma (İtalya) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 5-1

Bodo/Glimt (Norveç) - Zorya (Ukrayna): 3-1

Jablonec (Çekya) - CFR Cluj (Romanya): 1-0

Randers (Danimarka) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2