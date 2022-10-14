UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında Başakşehir, dün akşam sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi 3-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin gollerini 11. dakikada Deniz Türüç ve 45 ile 72. dakikalarda Okaka kaydetti. İtalyan futbolcu, gösterdiği bu performansla UEFA tarafından yapılan oylama sonucunda Avrupa Konferans Ligi'nde dördüncü haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

33 yaşındaki futbolcu, oylamada Fiorentina'dan Gonzalez, Djurgarden'dan Wikheim ve FCSB'den Jorgensen'i geride bıraktı.

BAŞAKŞEHİR GOL YEMİYOR

Emre Belözoğlu'nun ekibi Avrupa Konferans Ligi gruplarında oynadığı dördüncü maçta da kalesini gole kapattı. Oynadığı 4 maçta rakip fileleri 10 kez havalandıran Medipol Başakşehir kalesinde ise gol görmedi. Turuncu-lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki tüm gruplarda kalesinde gol görmeyen tek ekip konumunda bulunuyor.





SIRALAMADA 16. SIRAYA YÜKSELDİK

Haftayı 4'te 4'le kapattık ve ülke puanı sıralamasında da ciddi bir ivme yakaladık. Zaferlerin ardından Türkiye 2 basamak birden yükselerek 16. sıraya yerleşti. Geçen hafta puan kaybı yaşayan Trabzonspor , Başakşehir ve Sivas görkemli bir telafi yaparken, Fenerbahçe de Kupa 2 için iddialı olduğunu tüm Avrupa'ya gösterdi.

EN ÇOK PUAN TOPLAYAN 4. ÜLKEYİZ

Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımların başarılı sonuçlar alması ve bunun sonucunda ülke puanının artmasıyla sıralamada üst sıralara tırmanmaya başladık ve 16. sıraya yerleştik. Bu sezonki başarılı sonuçlar aynı zamanda en çok puan toplayan dördüncü ülke olmamızı da sağladı. İngiltere 8.714 puan ortalamasıyla birinci sırada yer alırken İspanya 8.000 puanla ikinci, Almanya 7.250 puanla üçüncü ve Türkiye 7.000 puanla dördüncü sırada yer aldı.

İSTANBUL (İHA)

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