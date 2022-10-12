UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 4. hafta başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın oynanacak müsabakalarla yaşanacak. A Grubu'nda Başakşehir, Letonya ekibi RFS’yi konuk edecek. G Grubu'nda ise Sivasspor deplasmanda Kosova temsilcisi Ballkani ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. haftanın programı şöyle:
19.45 Limassol - AZ Alkmaar
19.45 Partizan - Köln
19.45 Fiorentina - Hearts
19.45 Başakşehir - RFS
19.45 Cluj - Slavia Prag
19.45 Austria Wien - Villarreal
19.45 Slovan Bratislava - Basel
19.45 Djurgarden - Gent
22.00 Vaduz - Dnipro
22.00 Nice - Slovacko
22.00 Zalgiris - Pyunik
22.00 FCSB - Silkeborg
22.00 West Ham United - Anderlecht
22.00 Hapoel Beer Sheva - LechPoznan
22.00 Ballkani - Sivasspor
22.00 Shamrock Rovers - Molde