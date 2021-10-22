Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin gruplarında 16 maç yapıldı. Öne çıkan C Grubu maçında Bodo/Glimt, sahasında Roma’yı 6-1 yenerek gecenin sürprizine imza attı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8, 52 ve 80. dakikalarda Erik Botheim, 20. dakikada Patrick Berg, 71. dakikada Ola Solbakken ve 78. dakikada Amahl Pellegrino attı. Roma’nın tek golü 28. dakikada Carles Perez’den geldi. Bu sonuçla Bodo/Glimt, 7 puana ulaştı, Roma 6 puanda kaldı.

Bu arada Roma’nın tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho’nun çalıştırdığı bir takım, ilk kez kalesinde 6 gol görmüş oldu. G Grubu’nda ise Vitesse, 78. dakikada Maximilian Wittek’in golüyle Tottenham’ı 1-0 mağlup etti.

Ligin üçüncü haftasında alınan sonuçlar şöyle:

HJK Helsinki (Finlandiya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-5

Alashkert (Ermenistan) - LASK (Avusturya): 0-3

Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi) - Flora (Estonya): 2-2

Partizan (Sırbistan) - Gent (Belçika): 0-1

Bodo/Glimt (Norveç) - Roma (İtalya): 6-1

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Zorya (Ukrayna): 0-1

Cluj (Romanya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1

Jablonec (Çekya) - Randers (Danimarka): 2-2

Feyenoord (Hollanda) - Union Berlin (Almanya): 3-1

Maccabi Haifa (İsrail) - Slavia Prag (Çekya): 1-0

Kopenhag (Danimarka) - PAOK (Yunanistan): 1-2

Slovan Bratislava (Slovakya) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-0

Vitesse (Hollanda) - Tottenham (İngiltere): 1-0

Mura (Slovenya) - Rennes (Fransa): 1-2

Karabağ (Azerbaycan) - Kairat (Kazakistan): 2-1

Basel (İsviçre) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1

AA