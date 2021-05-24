2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayacak UEFA Avrupa Konferans Ligi haziran ayında eleme maçlarıyla başlayacak. Süper Lig'de sezonu 3. bitiren Fenerbahçe , Türkiye Kupası finalini Beşiktaş 'ın kazanmasıyla Avrupa Ligi biletini kaptı. Sivasspor ise Trabzonspor 'un ardından Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Futbolseverler UEFA Avrupa Süper Ligi ile ilgili detayları merak ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir, Süper Lig'den hangi takımlar katılacak? Avrupa Konferans Ligi statüsü nasıl? sorularının yanıtları ve tüm detaylar haberimizde.

UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir?

UEFA, yeni organizasyonun amacını Avrupa'da daha fazla takımın yer alması olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayacak Konferans Ligi haziran ayında eleme maçlarıyla başlayacak. Üç ön eleme ve bir play-off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek.









Avrupa Konferans Ligi statüsü nasıl?

Her grupta 4 takım yer alacak ve gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna yükselecek. Gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren 8 takım arasında eleme turu oynanacak. Burada tur atlayan takımlar son 16 turuna adını yazdıracak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne Süper Lig'den hangi takımlar katılacak?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden ve kupayı müzesine götüren Beşiktaş , dengeleri değiştirdi. Sezonu 3. sırada bitiren Fenerbahçe, UEFA’nın yeni kupası Konferans Ligi yerine Avrupa Ligi’ne gidecek. Kanarya, Avrupa Ligi'ne Play-Off turundan kalacak ve buradaki rakibini geçerse gruplara yükselecek.

Trabzonspor, Konferans Ligi’nde 1 ön eleme az oynayacak, Sivasspor ise Kupa 3’e katılarak Avrupa’da boy gösterecek.

Beşiktaş kazandı, Sivasspor bileti kaptı

Türkiye Kupası finalini Beşiktaş kazandı, Süper Lig'de sezonu 5. sırada bitiren Sivasspor, gelecek sezon Avrupa'da Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Ayrıca Avrupa Ligi Play-Off'unu Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunu Trabzonspor ve Konferans Ligi için 2. ön eleme turunu da Sivasspor oynayacak.

UEFA Konferans Ligi kazanan takımın ödülü ne?

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanacak olan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.