UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. UEFA’nın kulüpler düzeyinde 2021-2022 sezonu itibarıyla ilk kez düzenlediği turnuvada play-off eşleşmeleri İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kuranın ardından belli oldu. Peki Konferans Ligi'nde maçlar ne zaman, saat kaçta oynanacak? sorusunun cevabı fanatik.com.tr'de...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eşleşmeler:

1. Olympique de Marseille (FRA) - Qarabağ FK (AZE)

2. PSV Eindhoven (NED) - Maccabi Tel-Aviv FC (ISR)

3. Fenerbahçe SK (TUR) - SK Slavia Praha (CZE)

4. FC Midtjylland (DEN) - PAOK FC (GRE)

5. Leicester City FC (ENG) - Randers FC (DEN)

6. Celtic FC (SCO) - FK Bodø/Glimt (NOR)

7. AC Sparta Praha (CZE) - FK Partizan (SRB)

8. SK Rapid Wien (AUT) - Tottenham Hotspur / Vitesse

İlk maçlar - 17 Şubat 2022 - TSİ 20:45

Fenerbahçe SK - SK Slavia Praha

FC Midtjylland - PAOK FC

SK Rapid Wien - Tottenham Hotspur / Vitesse

İlk maçlar - 17 Şubat 2022 - TSİ 23:00

Olympique de Marseille - Qarabağ FK

PSV Eindhoven - Maccabi Tel-Aviv FC

Leicester City FC - Randers FC

Celtic FC - FK Bodø/Glimt

AC Sparta Praha - FK Partizan

İkinci maçlar - 24 Şubat 2022 - TSİ 20:45

Qarabağ FK - Olympique de Marseille

Maccabi Tel-Aviv FC - PSV Eindhoven

Randers FC - Leicester City FC

FK Bodø/Glimt - Celtic FC

FK Partizan - AC Sparta Praha

İkinci maçlar - 24 Şubat 2022 - TSİ 23:00

SK Slavia Praha - Fenerbahçe SK

PAOK FC - FC Midtjylland

Tottenham Hotspur / Vitesse - SK Rapid Wien















