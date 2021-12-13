UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. UEFA’nın kulüpler düzeyinde 2021-2022 sezonu itibarıyla ilk kez düzenlediği turnuvada play-off eşleşmeleri İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kuranın ardından belli oldu. Peki Konferans Ligi'nde maçlar ne zaman, saat kaçta oynanacak? sorusunun cevabı fanatik.com.tr'de...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. UEFA’nın kulüpler düzeyinde 2021-2022 sezonu itibarıyla ilk kez düzenlediği turnuvada play-off eşleşmeleri İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kuranın ardından belli oldu. Peki Konferans Ligi'nde maçlar ne zaman, saat kaçta oynanacak? sorusunun cevabı fanatik.com.tr'de...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eşleşmeler:
1. Olympique de Marseille (FRA) - Qarabağ FK (AZE)
2. PSV Eindhoven (NED) - Maccabi Tel-Aviv FC (ISR)
3. Fenerbahçe SK (TUR) - SK Slavia Praha (CZE)
4. FC Midtjylland (DEN) - PAOK FC (GRE)
5. Leicester City FC (ENG) - Randers FC (DEN)
6. Celtic FC (SCO) - FK Bodø/Glimt (NOR)
7. AC Sparta Praha (CZE) - FK Partizan (SRB)
8. SK Rapid Wien (AUT) - Tottenham Hotspur / Vitesse
İlk maçlar - 17 Şubat 2022 - TSİ 20:45
Fenerbahçe SK - SK Slavia Praha
FC Midtjylland - PAOK FC
SK Rapid Wien - Tottenham Hotspur / Vitesse
İlk maçlar - 17 Şubat 2022 - TSİ 23:00
Olympique de Marseille - Qarabağ FK
PSV Eindhoven - Maccabi Tel-Aviv FC
Leicester City FC - Randers FC
Celtic FC - FK Bodø/Glimt
AC Sparta Praha - FK Partizan
İkinci maçlar - 24 Şubat 2022 - TSİ 20:45
Qarabağ FK - Olympique de Marseille
Maccabi Tel-Aviv FC - PSV Eindhoven
Randers FC - Leicester City FC
FK Bodø/Glimt - Celtic FC
FK Partizan - AC Sparta Praha
İkinci maçlar - 24 Şubat 2022 - TSİ 23:00
SK Slavia Praha - Fenerbahçe SK
PAOK FC - FC Midtjylland
Tottenham Hotspur / Vitesse - SK Rapid Wien