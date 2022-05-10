UEFA, Avrupa Konferans Ligi Finali'nin Çekya’da oynanacağını açıkladı
UEFA, 2022-2023 sezonu Avrupa Konferans Ligi Finali'nin 7 Haziran 2023 tarihinde Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da oynanacağını açıkladı. Slavia Prag’ın maçlarına ev sahipliği yapan Eden Arena’da 20 bin 800 koltuk kapasitesi bulunuyor.
UEFA, gelecek yıl Konferans Ligi final müsabakasının Çekya’da bulunan Eden Arena’da oynanacağını açıkladı.
UEFA, bu yıl ilk kez düzenlenen Konferans Ligi'nde 2023'te oynanacak final stadyumunu açıkladı. Konferans Ligi’nin 7 Haziran 2023’te oynanacak final karşılaşmasının Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Eden Arena’da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Slavia Prag’ın stadı olan Eden Arena’da 20 bin 800 koltuk kapasitesi bulunuyor.
İHA