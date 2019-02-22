UEFA aday statları açıkları

UEFA yaptığı açıklamada aday statların federasyonlarının Ekim 2018'de sunumlarını yaptığını, hangi şehirlerin ve statların Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonlara ev sahipliği yapacağını 29 Mayıs'ta açıklayacaklarını belirtti. Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak şehrin ise Eylül ayında açıklanacağı belirtildi.
Aday şehir ve statlar
Şampiyonlar Ligi
Almanya / Münih (Arena Munchen)
Rusya / St. Petersburg ( St. Petersburg Stadium)
UEFA Avrupa Ligi
Gürcistan / Tiflis (Dinamo Arena)
İspanya / Sevilla ( Ramon Sanchez Pisjuan)
Süper Kupa
Belarus / Minsk (Dinamo Stadium)
Finlandiya / Helsinki (Helsinki Olympic Stadium)
Kuzey İrlanda / Belfast (Windsor Park)
Ukrayna / Kharkiv (Metalist Stadium)
Kadınlar Şampiyonlar Ligi
İsveç / Gothenburg (Gamla Ullevi)