UEFA aday statları açıkları

UEFA yaptığı açıklamada aday statların federasyonlarının Ekim 2018'de sunumlarını yaptığını, hangi şehirlerin ve statların Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonlara ev sahipliği yapacağını 29 Mayıs'ta açıklayacaklarını belirtti. Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak şehrin ise Eylül ayında açıklanacağı belirtildi.

Aday şehir ve statlar

Şampiyonlar Ligi

Almanya / Münih (Arena Munchen)

Rusya / St. Petersburg ( St. Petersburg Stadium)

UEFA Avrupa Ligi

Gürcistan / Tiflis (Dinamo Arena)

İspanya / Sevilla ( Ramon Sanchez Pisjuan)

Süper Kupa

Belarus / Minsk (Dinamo Stadium)

Finlandiya / Helsinki (Helsinki Olympic Stadium)

Kuzey İrlanda / Belfast (Windsor Park)

Ukrayna / Kharkiv (Metalist Stadium)

Kadınlar Şampiyonlar Ligi

İsveç / Gothenburg (Gamla Ullevi)







