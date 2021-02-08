UEFA açıkladı! Molde-Hoffenheim maçı İspanya’da oynanacak

UEFA Avrupa Ligi’nde Norveç’in Molde ile Almanya’nın Hoffenheim takımları arasında yapılacak son 32 turu ilk maçı, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya’da oynanacak. UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, Molde’nin Hoffenheim’ı ağırlayacağı karşılaşmanın, Norveç ile Almanya arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya’nın Vila Real kentindeki Ceramica Stadı’nda oynanmasına karar verildi.

Karşılaşma, planlandığı gibi 18 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00’te başlayacak.

AA