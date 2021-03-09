Udyr Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Top (Solo), Mid, Jungle Udyr İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
League of Legends şampiyonlarının geneline bakıldığında oynanması en zor karakter hiç şüphesiz Udyr'dır. Şampiyonun oynanışı yetenek ve bir o kadar da zeka gerektirir. Udyr şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri için detayları inceleyelim. League of Legeds'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
League of Legends şampiyonlarının geneline bakıldığında oynanması en zor karakter hiç şüphesiz Udyr'dır. Şampiyonun oynanışı yetenek ve bir o kadar da zeka gerektirir. Udyr şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri için detayları inceleyelim.
Ruh Gezgini Udyr
Bir insandan fazlası olan Udyr, dört adet ilkel hayvanın ruhunu içinde barındırmaktadır. Dizginlenemez bir güce sahip olan şampiyon, bu hayvanların suretine büründüğünde onların özgün güçlerini elde etmektedir. Kaplan, şampiyona sürat ve hız verirken, kaplumbağa direnç, ayı güç ve son olarak anka ise sonsuz alevini bahşetmektedir. Tüm bu güçleri bir arada kullanabilen şampiyon düşmanlarına korku salan durdurulamaz bir savaşçıya dönüşmektedir.
Ruh Gezgini Udyr Oynanış Biçimi
İyi bir savaşçı aynı zamanda tank görevi üslenen Udyr şampiyonunun üzerinde bu sezon köklü değişikliklere gidilmiştir. Güçlü bir şampiyon ve tek başına takımı sırtlayan bir yapısı olmasından dolayı S11 yeni sezonda şampiyonun skillerinde birtakım değişikliklere gidildiği görülmektedir.
Şampiyonun pasif skili olan Maymunun Çevikliği kendisine bitmek bilmeyen bir çeviklik bahşettiği gibi ayrıca şekil değiştirmesini de sağlar. Böylece şampiyona bir süreliğine 10% saldırı hızı ile 5 hareket hızı kazandırır. Bu etki 3 kez biriktirilebilir.
Klavyeden Q tuşu ile yönlendirilen yetenek ilk ve sonraki her üçüncü saldırısında bir skili aktifleştirerek 2 saniye içinde rakiplere fiziksel hasar verir. Ayrıca saldırı etkinleştiğinde rakipler yeniden Kaplan Saldırısı’na uğradığında kalan hasarı anında alır.
Kaplumbağanın Metaneti skili klavyeden W tuşu ile yönlendirilen yetenektir. Bu yetenek sürekli etki sağladığında şampiyonun ilk ve sonraki her üçüncü otomatik saldırısı azami canının eksik canına göre sürekli yeniler.
Klavyeden E tuşu ile yönlendirilen yetenek Ayının Haşmeti'dir. Sürekli etki halinde normal saldırıları, hedefini 1 saniyeliğine sersemletir. Bu etki aynı hedef üzerinde 6 saniyede bir defa olarak sınırlıdır.
Yapılan yenilemelerde yani S11 yeni sezonda şampiyonun son yeteneği görülmemektedir. Klavyeden R tuşu ile yönlendirilen yetenek olan Ankanın Alevi'nin skill dağılımı diğer skillere yerilerek yeni sezonda kaldırılmıştır. Skill genel olarak büyü hasarı veren bir yetenektir.
Ruh Gezgini Udyr S11 Rün Dizilimi
Ruh Gezgini olarak adlandırılan Udyr şampiyonu S11 yeni sezon rün rehberi;
Azim
Artçı Şok
Kalkan Darbesi
Kondisyon
Metanet
İsabet
Zafer
Efsane: Sıvışma ve ayrıca;
+ %9 Saldırı Hızı
+ 10 Değişken Kuvvet
+ 5 Zırh
Ruh Gezgini Udyr S11 Yetenek Skilleri
Yeni sezonda son skill olan Ankanın Alevi kaldırılmıştır. Fakat bu yetenek tamamen silinmiş değildir, büyü hasarı veren yetenek diğer yetenek dizilimine dağıtılmıştır. Böylece Udyr şampiyonunun S11 yeni sezon yetenek dağılımı;
Kaplanın Öfkesi: : 1- 4- 5- 7- 9- 11
Kaplumbağanın Metaneti: 2- 14- 15- 16- 17- 18
Ayının Haşmeti: 3- 6- 8- 10- 12- 13
Ruh Gezgini Udyr S11 Counter Pickler
Udyr şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar;
Ashe
Jax
Kayle
Trundle
Teemo
Ruh Gezgini Udyr Full Build S11 Eşya Dizilimi
Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.
Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.
Orman itemi: Dolu Kılıcı
Full Build: Üçlü Kuvvet, Hızkesen, Ruh Gömleği, Turbo Kimyasal Tankı, Warmog'un Zırhı, Ölü Adamın Zırhı
Ruh Gezgini Udyr Kostümleri
Udyr şampiyonunun tüm kostümler;
Klasik Kostüm
Kara Kuşak Kostümü
İlkel Kostümü
Ruh Bekçisi Kostümü
"Ben de Hayvanım"Kostümü