League of Legends şampiyonlarının geneline bakıldığında oynanması en zor karakter hiç şüphesiz Udyr'dır. Şampiyonun oynanışı yetenek ve bir o kadar da zeka gerektirir. Udyr şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri için detayları inceleyelim.

Ruh Gezgini Udyr

Bir insandan fazlası olan Udyr, dört adet ilkel hayvanın ruhunu içinde barındırmaktadır. Dizginlenemez bir güce sahip olan şampiyon, bu hayvanların suretine büründüğünde onların özgün güçlerini elde etmektedir. Kaplan, şampiyona sürat ve hız verirken, kaplumbağa direnç, ayı güç ve son olarak anka ise sonsuz alevini bahşetmektedir. Tüm bu güçleri bir arada kullanabilen şampiyon düşmanlarına korku salan durdurulamaz bir savaşçıya dönüşmektedir.

Ruh Gezgini Udyr Oynanış Biçimi

İyi bir savaşçı aynı zamanda tank görevi üslenen Udyr şampiyonunun üzerinde bu sezon köklü değişikliklere gidilmiştir. Güçlü bir şampiyon ve tek başına takımı sırtlayan bir yapısı olmasından dolayı S11 yeni sezonda şampiyonun skillerinde birtakım değişikliklere gidildiği görülmektedir.

Şampiyonun pasif skili olan Maymunun Çevikliği kendisine bitmek bilmeyen bir çeviklik bahşettiği gibi ayrıca şekil değiştirmesini de sağlar. Böylece şampiyona bir süreliğine 10% saldırı hızı ile 5 hareket hızı kazandırır. Bu etki 3 kez biriktirilebilir.

Klavyeden Q tuşu ile yönlendirilen yetenek ilk ve sonraki her üçüncü saldırısında bir skili aktifleştirerek 2 saniye içinde rakiplere fiziksel hasar verir. Ayrıca saldırı etkinleştiğinde rakipler yeniden Kaplan Saldırısı’na uğradığında kalan hasarı anında alır.

Kaplumbağanın Metaneti skili klavyeden W tuşu ile yönlendirilen yetenektir. Bu yetenek sürekli etki sağladığında şampiyonun ilk ve sonraki her üçüncü otomatik saldırısı azami canının eksik canına göre sürekli yeniler.

Klavyeden E tuşu ile yönlendirilen yetenek Ayının Haşmeti'dir. Sürekli etki halinde normal saldırıları, hedefini 1 saniyeliğine sersemletir. Bu etki aynı hedef üzerinde 6 saniyede bir defa olarak sınırlıdır.

Yapılan yenilemelerde yani S11 yeni sezonda şampiyonun son yeteneği görülmemektedir. Klavyeden R tuşu ile yönlendirilen yetenek olan Ankanın Alevi'nin skill dağılımı diğer skillere yerilerek yeni sezonda kaldırılmıştır. Skill genel olarak büyü hasarı veren bir yetenektir.

Ruh Gezgini Udyr S11 Rün Dizilimi

Ruh Gezgini olarak adlandırılan Udyr şampiyonu S11 yeni sezon rün rehberi;

Azim

Artçı Şok

Kalkan Darbesi

Kondisyon

Metanet

İsabet

Zafer

Efsane: Sıvışma ve ayrıca;

+ %9 Saldırı Hızı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Ruh Gezgini Udyr S11 Yetenek Skilleri

Yeni sezonda son skill olan Ankanın Alevi kaldırılmıştır. Fakat bu yetenek tamamen silinmiş değildir, büyü hasarı veren yetenek diğer yetenek dizilimine dağıtılmıştır. Böylece Udyr şampiyonunun S11 yeni sezon yetenek dağılımı;

Kaplanın Öfkesi: : 1- 4- 5- 7- 9- 11

Kaplumbağanın Metaneti: 2- 14- 15- 16- 17- 18

Ayının Haşmeti: 3- 6- 8- 10- 12- 13

Ruh Gezgini Udyr S11 Counter Pickler

Udyr şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar;

Ashe

Jax

Kayle

Trundle

Teemo

Ruh Gezgini Udyr Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.

Orman itemi: Dolu Kılıcı

Full Build: Üçlü Kuvvet, Hızkesen, Ruh Gömleği, Turbo Kimyasal Tankı, Warmog'un Zırhı, Ölü Adamın Zırhı

Ruh Gezgini Udyr Kostümleri

Udyr şampiyonunun tüm kostümler;

Klasik Kostüm

Kara Kuşak Kostümü

İlkel Kostümü

Ruh Bekçisi Kostümü

"Ben de Hayvanım"Kostümü



