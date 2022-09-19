İtalya Serie A'nın 7. haftasında Udinese ile İnter karşı karşıya geldi. Ülkemizde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Tolgay Arslan'ın bir gol attığı maçı Udinese 3-1 kazandı. 32 yaşındaki futbolcunun galibiyet ve gol sevinci ise çok uzun sürmedi.

Sevinci kursağında kaldı

Tecrübeli orta saha eve gidince şoku yaşadı, galibiyet ve gol sevinci kursağında kaldı. Tolgay maç sırasında evine hırsız girdiğini öğrendi. Maddi kaybın da yaklaşık 12 bin Euro olduğu öğrenildi.

70 maçta 7 gole katkı

2 senedir Çizme'de forma giyen başarılı oyuncu, Udinese formasıyla 70 maça çıkarken, 5 gol, 2 asistle oynadı.