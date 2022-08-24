Galatasaray 'da Teknik Direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan ve sezon öncesi kamplarına dahil edilmeyen ancak yeni transfer Leo Dubois'nın sakatlığı sonrası sezonun ilk maçlarında forma giyen Sacha Boey'e İtalya'dan talip çıktı.

Sky Sport'tan Valentina Mariani'nin haberine göre kadrolarına sağ bek takviyeleri yapmayı planlayan Udinese ve Hellas Verona, Galatasaray forması giyen Sacha Boey'i kadrosuna katmak istiyor.

Transfer döneminin son günleri

Serie A'da transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kaldığının altı çizilirken, iki ekibin kadrolarına son takviyeler için hamle yapmaya hazırlanıdğı belirtildi.

Kampa götürülmedi

Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Sacha Boey kadro dışı bırakılmış ve Galatasaray'ın Avusturya kampına götürülmemişti. Okan Buruk hazırlık kampını Omar Elabdellaoui ile geçirirken Galatasaray, birinci sağ bek olarak Leo Dubois'i transfer etmişti. Ancak ligin başlamasına birkaç gün kala hem Dubois hem de Omar'ın sakatlanmasının ardından Boey kadroya geri dönme fırsatı yakalamıştı.

Geçen sezon başında Rennes'den Sarı-Kırmızılı ekibe transfer olan 21 yaşındaki sağ bek, sakatlıklar sebebiyle uzun süre formasından uzak kalırken, 19 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmeyi başarmıştı.



