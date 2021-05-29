2015-2016 sezonunun devre arasında Bosna Hersek ekiplerinden Zeljeznicar'dan 500 bin Euro bedel ile Konyaspor'un yolunu tutan Amir Hadziahmetovic, gösterdiği istikrarlı performans ile dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon da 34 lig maçında 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de gol pası verdi. Hadziahmetovic, bu performansı sonrasında Avrupa takımlarının radarına girdi. Edinilen bilgilere göre Boşnak futbolcu için İtalya Serie A ekibi Udinese ile Belçika takımlarından Anderlecht devreye girdi. Yeşil-Beyazlı ekibin ise yıldız oyuncu için 4 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

Yüzde 20'si Zeljeznicar

İki kulübün de Hadziahmetovic'i kadrosuna katmak için bir hayli hevesli olduğu belirtilirken, görüşmelerin kısa bir süre içerisinde başlamasının beklendiği öğrenildi. Eğer Hadziahmetovic, bu kulüplerden bir tanesine giderse altyapısından yetiştiği Zeljeznicar, yüzde 20 pay alacak. Yani 4 milyon Euro'nun, 800 bin Euro'su Boşnak ekibinin kasasına girecek.