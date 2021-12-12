Udinese-Milan maç sonucu: 1-1

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Udinese sahasında Milan'ı ağırladı. Ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve 17'de Beto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikanın ardından Kırmızı-Siyahlılar oyuna ortak olmaya çalışsa da bir türlü istediği fırsatları yaratamadı ve ilk devre bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda iki ekip de rakip kalede pozisyonlar üretirken, Udinese farkı 2'ye çıkaracak golü bir türlü bulamadı. Milan ise aradığı golü 90+2'de İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic'le buldu ve 1 puanı kurtardı.

90+5'te Udineseli, Isaac Success kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Milan puanını 39 yapıp, maç fazlasıyla liderliğini korudu. Udinese ise puanını 17 yaptı.