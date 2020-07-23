Koronavirüs salgını arasından döndükten sonra Roma'yı yenen, Lazio'yla berabere kaln, Napoli'den puan almaya yaklaşan Udinese, yine de matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemedi ancak büyük takımlara karşı dik duruşuyla dikkat çekti. Prodl, Mandragora, Jajalo, Walace, Teodorczyk diye uzayan bir sakat listesi mevcut. TD Luca Gotti sakatların çokluğunun altını çizerken, ortaya üç çözüm önerisi attı. "Ya bazı oyuncuları daha önce oynamadıkları pozisyonlarda oynatacağız, ya taktik değiştireceğiz, ya da bildiğimiz yolda devam edip genç isimleri monte etmeye çalışacağız. Ben sonuncu çözümü daha çok beğendim..."

Inter'in Fiorentina engelini aşamaması nedeniyle Juventus, Udinese deplasmanında alacağı 3 puanla şampiyonluğunu ilan edecek! Maurizio Sarri çok eleştirildi ama 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmeye oldukça yakın.. Onun da stoper sıkıntısı mevcut ve gözler tabii ki milli oyuncumuz Merih Demiral'ın üzerinde! Leonardo Bonucci cezalı, Giorgio Chiellini sakat, Matthijs de Ligt sakat sakat oynuyor. İtalyan basını Hollandalı stoperin yanında Daniele Rugani'nin başlayacağını yazsa da Sarri, basın toplantısında Merih'le ilgili önemli açıklamalar yaptı. "Son zamanlarda daha iyi hissediyor. Fiziksel yeterliliğini eski seviyesine çekmek için yoğun çaba harcıyoruz..."

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Udinese ligdeki son 5 maçının sadece 1'ini kazanabildi. (2 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- Juventus'un ligdeki son 7 maçı "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 6 maçı Juventus, handikap yaparak kazandı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Juventus Kazanır" oldu! %49'luk kesim kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek olan deplasman ekibine güveniyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR NE DİYOR?

Udinese, tehlike hattına yakın olmasına rağmen Genoa ve Lecce’nin kötü performanslarından dolayı bir nebze olsun rahat. Juventus, Lazio karşısında Ronaldo'nun rekorları eşliğinde kazandı. Sarri ve Ronaldo’nun önümüzdeki sezon için Juventus yönetiminden güven oyu alması, şampiyonluk yolunda önemli bir artı getirecek. Lazio galibiyetiyle öz güven bulan Juventus, Ronaldo'nun gol krallığı hedefiyle kolay bir galibiyet alacaktır.