Udinese - Inter maç sonucu: 3-1

Yıldızlar topluluğu Inter'in deplasmanlardaki kötü gidişatı sürüyor. Simone Inzaghi'nin ekibi, bir şok da Udinese deplasmanında yaşadı. Ev sahibi ekip, Inter'i 3-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Inter maça hızlı başladı ve Nicolo Barella'nın 5. dakikada attığı güzel golle öne geçti: 1-0. Milan Skriniar'ın 22. dakikada kendi kalesine attığı gol skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.









SKORU TOLGAY ARSLAN BELİRLEDİ

Maçta son dakikalara 1-1'lik eşitlikle girilirken, Udinese'de Jaka Bijol sahne aldı. Sloven oyuncunun golü 84'te ev sahibi takımı öne geçirdi. Oyuna 80. dakikada giren Tolgay Arslan, uzatma dakikalarında attığı golle skoru belirledi: 3-1.

Udinese bu flaş galibiyetle 16 puana ulaştı, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 12 puanda kalan Inter ise, deplasmanda üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Inter daha önce de Lazio ve Milan'a yenilmişti.







