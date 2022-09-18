Udinese - Inter maç sonucu: 3-1
İtalya Serie A'da şampiyonluğun en önemli adaylarından Inter, Udinese'ye deplasmanda 3-1 yenildi ve üst üste 3. deplasmanından da puansız ayrıldı. Udinese forması giyen Tolgay Arslan, oyuna sonradan girdi ve skoru belirleyen golü attı. Ev sahibi ekip bu sonuçla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Yıldızlar topluluğu Inter'in deplasmanlardaki kötü gidişatı sürüyor. Simone Inzaghi'nin ekibi, bir şok da Udinese deplasmanında yaşadı. Ev sahibi ekip, Inter'i 3-1'lik skorla yenmeyi başardı.
Inter maça hızlı başladı ve Nicolo Barella'nın 5. dakikada attığı güzel golle öne geçti: 1-0. Milan Skriniar'ın 22. dakikada kendi kalesine attığı gol skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1571450573031108609
SKORU TOLGAY ARSLAN BELİRLEDİ
Maçta son dakikalara 1-1'lik eşitlikle girilirken, Udinese'de Jaka Bijol sahne aldı. Sloven oyuncunun golü 84'te ev sahibi takımı öne geçirdi. Oyuna 80. dakikada giren Tolgay Arslan, uzatma dakikalarında attığı golle skoru belirledi: 3-1.
Udinese bu flaş galibiyetle 16 puana ulaştı, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 12 puanda kalan Inter ise, deplasmanda üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Inter daha önce de Lazio ve Milan'a yenilmişti.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1571476183078014980