Birbirinden yaratıcı ve cesur uçuş tutkunlarını bir araya getiren Red Bull Uçuş Günü, İstanbul’u 6 yıl aradan sonra yeniden kanatlar altına alacak. 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00’de Caddebostan Plajı’nda gerçekleştirilecek organizasyon izleyenlere görsel bir şölen sunacak. Yaratıcı kostümleri, el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli sahne şovları ile 35 cesur takım, göklerin yeni kahramanı olabilmek için yarışacak.

9 kişilik jüri...

Dörder kişilik takımların kendi tasarladıkları birbirinden yaratıcı el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğindeki rampadan uçacakları etkinlikte, 9 kişilik jüride; Müge Boz, İbrahim Selim, İlayda Alişan, Yağmur Sarıoğlu, Ogeday Girişken ve uçak mühendisi Muhammed Yılmaz, Solotürk Kurucu Lideri Öğretmen Pilot Murat Keleş ile Red Bull sporcuları; Ayşe Begüm Onbaşı ile Kübra Dağlı yer alacak.

2013’ten sonra ilk

En son 2013 yılında İstanbul’a uğrayan Red Bull Uçuş Günü, 140 bin kişiyi Caddebostan Sahili’nde buluşturmuş, Angara Bird isimli takım 30 metre ile Türkiye rekorunu kırmıştı.

Hayallere bir adım daha

4. Red Bull Uçuş Günü’nde jüriyi etkileyerek birinci olan takım, pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşarak ‘Pilotluk eğitimi’ ödülünü kazanacak. Organizasyonda ikinci olan takım Red Bull Air Race’i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile uçma, üçüncü olan takım ise Salzburg Hangar-7 ’de Flying Bulls ile uçuş deneyimi şansına kavuşacak. Tasarladıkları insan gücüyle çalışan uçuş aracı ile en uzağa uçmayı başaran takım ise dünya turu bileti özel ödülününün sahibi olacak.