Uçuş Günü hayran bıraktı

Dünyada milyonlarca insanın takip ettiği Redbull Uçuş Günü, Caddebostan Plajı’nda gerçekleştirildi. Yaratıcı kostümler, el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli sahne şovları ile 35 cesur takım kanatlandı. Seyredenlere unutulmaz bir hafta sonu yaşatan Red Bull Uçuş Günü’nde Coffee Lovers takımı birinciliği kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile Caddebostan Plajı’nda düzenlenen etkinlikte, birbirinden ünlü isimler sunucu ve jüri olarak yer aldı.

Milyonlar takip etti

Yüzlerce başvuru arasından seçilen 35 takımın kanatlandığı eğlence ve heyecan dolu 4. Red Bull Uçuş Günü’nde birbirinden yaratıcı uçuş araçları izleyicilere festival tadında bir hafta sonu yaşattı. Türkiye’nin en eğlenceli uçuş gününün sunuculuğunu ise televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Burcu Esmersoy ve Emre Karayel üstlendi. İstanbul’da en son 2013 yılında yapılan uçuş günü, dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen, milyonlarca kişinin ilgiyle izlediği uluslararası bir organizasyon olarak biliniyor. Portekiz, İspanya, İrlanda, Rusya, Amerika, Polonya ve Fransa gibi ülkelerin ardından etkinlik İstanbul’da dördüncü kez düzenlendi.