İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig'deki Ege temsilcileri yarın zorlu 90 dakikalarla terleyecek. Ligde 1. Grup'ta sezon başında yıllardır başını ağrıtan eski yabancı futbolcu borçları yüzünden 6 puanı daha silinen, oynadığı 15 maçta 3 beraberlik, 12 yenilgi elde edince son sırada çakılı kalan Manisaspor, saat 13.00'te Artvin Hopaspor deplasmanında moral arayacak. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Kızılcabölükspor, saat 13.30'da Semt Sahası'nda Çatalcaspor'la karşılaşacak.

Ligde 2. Grup'ta ikinci sıraya tırmanan Fethiyespor, Fatsa Belediyespor'u saat 13.00'te İlçe Stadı'nda konuk ederken üçüncü sıraya yerleşen Turgutluspor, Erbaaspor'la 13.30'da 7 Eylül Stadı'nda rakip olacak. 3. Grup'ta ise zirve yarışındaki iki Egeli'den ikinci basamaktaki Nazilli Belediyespor, saat 13.00'te Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanına çıkacak. Grupta üçüncü sıradaki Somaspor da saat 13.30'da Nevşehir Belediyespor'la gurbette oynayacak.

